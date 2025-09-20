Für den 1. FC Lok Stendal II endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Medizin Uchtspringe mit 2:3 (1:1).

Stendal/MTU. Der 1. FC Lok Stendal II und der SV Medizin Uchtspringe haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 2:3 (1:1).

Matvii Kovalov (1. FC Lok Stendal II) netzte 18 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Zohrab Rostomyan den Ball ins Netz (22.).

1. FC Lok Stendal II Kopf an Kopf mit SV Medizin Uchtspringe – 1:1 in Minute 22

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Marcel Brinkmann/Uchtspringe (60.), gefolgt von Lorenz Balliet (1. FC Lok Stendal II) in Minute 81. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

In der Nachspielzeit nutzte der SV Medizin Uchtspringe noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Robert Wojahn (Uchtspringe) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Uchtspringer Mannschaft erzielen (90.+4). Die Stendaler sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SV Medizin Uchtspringe

1. FC Lok Stendal II: Günther – Balliet, Pfeiffer, Schreiber (55. Kliche), Matiiv, F. Handge (60. Henning), Konieczny, Becker (75. Dzhurylo), Kovalov, Friedebold (86. Merso Rasho), Schulze (46. Frötschner)

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann (39. Bosse) – Stoppa, Kölsch (56. Lübke), Brinkmann (72. Wojahn), Staykovski, Wolter, Schadow, Adam, Rostomyan (86. Messal), Ziesmann, Pagels

Tore: 1:0 Matvii Kovalov (18.), 1:1 Zohrab Rostomyan (22.), 1:2 Marcel Brinkmann (60.), 2:2 Lorenz Balliet (81.), 2:3 Robert Wojahn (90.+4); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Norman Schütze, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 60