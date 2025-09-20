Mit einer Niederlage für den 1. FC Lok Stendal II endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Medizin Uchtspringe mit 2:3 (1:1).

Stendal/MTU. Am Samstag haben sich der 1. FC Lok Stendal II und der SV Medizin Uchtspringe ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:1).

In Minute 18 schoss Matvii Kovalov das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Zohrab Rostomyan den Ball ins Netz (22.).

Minute 22 1. FC Lok Stendal II und SV Medizin Uchtspringe im Gleichstand – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Marcel Brinkmann/Uchtspringe (60.), gefolgt von Lorenz Balliet (1. FC Lok Stendal II) in Minute 81. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Robert Wojahn, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Uchtspringer zu entscheiden (90.+4). Der 1. FC Lok Stendal II rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SV Medizin Uchtspringe

1. FC Lok Stendal II: Günther – Schreiber (55. Kliche), Matiiv, Becker (75. Dzhurylo), Schulze (46. Frötschner), F. Handge (60. Henning), Pfeiffer, Kovalov, Konieczny, Balliet, Friedebold (86. Merso Rasho)

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann (39. Bosse) – Wolter, Kölsch (56. Lübke), Schadow, Staykovski, Adam, Ziesmann, Stoppa, Rostomyan (86. Messal), Pagels, Brinkmann (72. Wojahn)

Tore: 1:0 Matvii Kovalov (18.), 1:1 Zohrab Rostomyan (22.), 1:2 Marcel Brinkmann (60.), 2:2 Lorenz Balliet (81.), 2:3 Robert Wojahn (90.+4); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Norman Schütze, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 60