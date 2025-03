Havelberg/MTU. Im Sportforum Am Eichwald haben 80 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem FSV Havelberg 1911 und dem SV Viktoria Uenglingen verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch plötzlich wurde es noch einmal interessant: In der vierten Minute der Nachspielzeit brachte Christian Müller-Bollenhagen die Gäste in Führung (94.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 16

Der FSV Havelberg 1911 rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: FSV Havelberg 1911 – SV Viktoria Uenglingen

FSV Havelberg 1911: Sell (72. Kurnytski) – Suljanovic, Fritze (61. Palenga), Wollermann, Przyborowski, Stamer (67. Biloshapka), Leppin, Oppermann (77. Mathewes), Freye, Seidel, Doering (25. Heidel)

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Jandt, Müller-Bollenhagen, Liestmann, Ahrendt, Hunnius, Pfeiffer, Arndt, Hunnius, Ahrendt (81. Hunnius), Komrowski

Tore: 0:1 Christian Müller-Bollenhagen (90.+4); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Thomas Richter, Luca Michael Heinrich; Zuschauer: 80