Mit einer Niederlage für den Kreveser SV endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den TuS Wahrburg mit 1:2 (0:1).

Krevese/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der Kreveser SV und der TuS Wahrburg am Samstag 1:2 (0:1) getrennt.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Marcel Marx, als Tristan Burghard für Wahrburg traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 36 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor konnten die Kreveser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Christian Rosenkranz den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Krevese

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Minute 70 Kreveser SV und TuS Wahrburg im Gleichstand – 1:1

Nur acht Minuten vor Spielende gelang es Richardt Klipp, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Stendaler zu entscheiden (82.). Die Gegner vom Kreveser SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der Kreveser SV rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Kreveser SV – TuS Wahrburg

Kreveser SV: Bergmann – C. Rosenkranz, L. Pieper, Zimmermann (84. Hannemann), Wolligandt, Kiebach, Döring, Thomsen, Engelfried (46. R. P. Rosenkranz), Nitzsche (46. Bittner), Riemann (46. N. Pieper)

TuS Wahrburg: Schmidt – Assmann, Klipp (90. Rundstedt), Wennrich, Schlegel (72. Köhn), Burghard, (46. Schulz), Radelhof, Weikert, Schnee, Salemski (90. Heim)

Tore: 0:1 Tristan Burghard (36.), 1:1 Christian Rosenkranz (70.), 1:2 Richardt Klipp (82.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Jan Erik Göbecke; Zuschauer: 92