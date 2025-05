Krevese/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem Kreveser SV und SV Viktoria Uenglingen. 63 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Florian Gehrmann (Oebisfelde) eine Gelbe Karte an die Kreveser (42.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Florian Henry Kreisel die Gäste in Führung (46.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Krevese

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 22

Die Kreveser sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Kreveser SV – SV Viktoria Uenglingen

Kreveser SV: Bergmann – Wolligandt, Rathke (46. N. Pieper), Engelfried, L. Pieper, Nitzsche, Thiede, Zimmermann, Döring, C. Rosenkranz, Bittner

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Liestmann, Ahrendt, Hunnius (63. Hunnius), Paulsen (74. Lembert), Ahrendt (46. Komrowski), Hunnius, Jandt, Kreisel (85. Pieper), Müller-Bollenhagen, Hesse

Tore: 0:1 Florian Henry Kreisel (46.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Ralf Krause, Arian Noel Schütze; Zuschauer: 63