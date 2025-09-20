Kein Punktgewinn für Kreveser SV: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den TuS Wahrburg hinnehmen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Marcel Marx, als Tristan Burghard für Wahrburg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 36 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Stendaler konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Christian Rosenkranz der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (70.).

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Krevese

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Nur acht Minuten vor Schluss gelang es Richardt Klipp, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Stendaler zu entscheiden (82.). Die Gegner vom Kreveser SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Kreveser sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Kreveser SV – TuS Wahrburg

Kreveser SV: Bergmann – Thomsen, Döring, Wolligandt, L. Pieper, Nitzsche (46. Bittner), Kiebach, Riemann (46. N. Pieper), C. Rosenkranz, Zimmermann (84. Hannemann), Engelfried (46. R. P. Rosenkranz)

TuS Wahrburg: Schmidt – Wennrich, Schlegel (72. Köhn), Salemski (90. Heim), Burghard, Weikert, Klipp (90. Rundstedt), Assmann, Radelhof, Schnee, (46. Schulz)

Tore: 0:1 Tristan Burghard (36.), 1:1 Christian Rosenkranz (70.), 1:2 Richardt Klipp (82.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Jan Erik Göbecke; Zuschauer: 92