Rossau/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der Rossauer SV und der SV Medizin Uchtspringe am Sonntag 1:2 (1:1) getrennt.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Michael Adam für Uchtspringe traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Dastin Ziems den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Rossauer SV Kopf an Kopf mit SV Medizin Uchtspringe – 1:1 in Minute 35

In der 76. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Medizin Uchtspringe steckte einmal Gelb ein. Der Rossauer SV hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian Schulze.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Medizin Uchtspringe noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Loris Bosse (Uchtspringe) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Uchtspringer Elf erzielen (90.+1). In Spielminute 94 handelte sich der SV Medizin Uchtspringe noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – SV Medizin Uchtspringe

Rossauer SV: Benecke – Wilhelm (78. Kirschling), C. Worsch, Schumann, M. Meyer, Neumann, Walther (81. B. Meyer), Elling, Ziems, Grimm (85. Hedermann), Klein

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Brinkmann, Staykovski, Schadow, Nabizade (83. Langer), Gerhardt, Pagels, Adam, Bosse, Klukas, Stoppa

Tore: 0:1 Michael Adam (7.), 1:1 Dastin Ziems (35.), 1:2 Loris Bosse (90.+1); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Marco Friedrich, Mathis Bannier; Zuschauer: 194