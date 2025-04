Kein Punktgewinn für Rossauer SV: Im eigenen Stadion musste das Team am 18. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit 1:2 (0:0) einen Misserfolg gegen die Preussen Schönhausen hinnehmen.

Rossau/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Hausherren aus Rossau eine Niederlage gegen die Preussen Schönhausen schlucken. 1:2 (0:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Marlon Worsch (Rossauer SV) netzte in der 4. Minute der zweiten Spielhälfte (49.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor kam dann in schneller Folge: Diesmal setzte Matthias Müller den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 18

87. Minute Rossauer SV auf Augenhöhe mit Preussen Schönhausen – 1:1

Schon drei Minuten darauf konnte Tom Künnemann (Preussen) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Magdeburger Elf erzielen (90.). In Spielminute 92 handelten sich die Preussen Schönhausen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – Preussen Schönhausen

Rossauer SV: Benecke – Ziems (85. Kunze), Wallmann, Klein, Elling, Wilhelm (75. Hannemann), Brünicke, Worsch, Henel, Schröder (90. Meyer), Neumann (59. Vinzelberg)

Preussen Schönhausen: Lindner – Zepernick, Tomru (64. Höhnke), Müller, Ehricke (75. Bleis), Huth, Künnemann, Kämpfer (90. Blaneck), Lecher, Jürgens, Stolze

Tore: 1:0 Marlon Worsch (49.), 1:1 Matthias Müller (87.), 1:2 Tom Künnemann (90.); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Wielinski, Heinz Schwarzlose; Zuschauer: 215