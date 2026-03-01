Für den Rossauer SV endete der 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Medizin Uchtspringe mit 1:2 (1:1).

Rossau/MTU. Der Rossauer SV und der SV Medizin Uchtspringe haben sich am Sonntag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 1:2 (1:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Michael Adam für Uchtspringe traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Aber die Rossauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 35 wurde das Gegentor durch Dastin Ziems erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

In der 76. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Medizin Uchtspringe kassierte einmal Gelb. Der Rossauer SV hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian Schulze.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Loris Bosse, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Uchtspringer zu entscheiden (90.+1). In Spielminute 94 handelte sich der SV Medizin Uchtspringe noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – SV Medizin Uchtspringe

Rossauer SV: Benecke – Walther (81. B. Meyer), Schumann, Ziems, Wilhelm (78. Kirschling), C. Worsch, Klein, Grimm (85. Hedermann), Neumann, M. Meyer, Elling

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Klukas, Stoppa, Nabizade (83. Langer), Adam, Bosse, Staykovski, Brinkmann, Gerhardt, Schadow, Pagels

Tore: 0:1 Michael Adam (7.), 1:1 Dastin Ziems (35.), 1:2 Loris Bosse (90.+1); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Marco Friedrich, Mathis Bannier; Zuschauer: 194