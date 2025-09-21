Eine Niederlage für den SV 51 Langenapel besiegelte den 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den Rossauer SV mit 1:2 (0:0).

Salzwedel/MTU. Das Match zwischen Langenapel und Rossau ist mit einer klaren 1:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor der letzten Phase der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Christian Schulze, als Moritz Noack für Rossau traf und in Spielminute 69 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Rossauer legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Patrick Henel der Torschütze (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

SV 51 Langenapel hinkt 0:2 hinterher – Minute 74

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV 51 Langenapel kassierte einmal Gelb.

In der 90. Minute gelang es Fabian Meyer, den Ball ins Netz zu befördern und den Salzwedelern noch ein Tor zu bescheren (90.). In Spielminute 92 handelte sich der SV 51 Langenapel noch eine Gelbe Karte ein. Der SV 51 Langenapel rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – Rossauer SV

SV 51 Langenapel: Scholze – Bromann (65. Glaetzer), Schulz, Stappenbeck (85. Pachur), Scheuner (59. Beneke), Roloff (85. Kamga Kamno), Neuling, Meyer, Peters, Steding, Roese (85. Osmy)

Rossauer SV: Benecke – Henel, Baik (90. Wilhelm), Brünicke, Hannemann (66. Elling), Noack, Schröder, Rieger, Ziems, Nowack, Wallmann

Tore: 0:1 Moritz Noack (69.), 0:2 Patrick Henel (74.), 1:2 Fabian Meyer (90.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Arian Noel Schütze, Maik Damm; Zuschauer: 102