Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 glückte dem SV Medizin Uchtspringe ein 2:1 (1:0)-Triumph über den Möringer Sportverein.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 217 Besuchern der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe geboten. Die Uchtspringer setzten sich knapp mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Möringer durch.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde) eine Gelbe Karte an die Gäste (28.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Michael Adam mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor konnten die Uchtspringer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Zohrab Rostomyan den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

SV Medizin Uchtspringe mit 2:0 vorne – Minute 50

Nach wenigen Momenten gelang es Patrick Huch, den Ball ins Netz zu befördern und den Möringerern noch ein Tor zu bescheren (53.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Medizin Uchtspringe wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Medizin Uchtspringe sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Möringer Sportverein

SV Medizin Uchtspringe: J. Ziesmann – Klukas (90. Lübke), Brinkmann (83. Wiemann), Rostomyan (71. Kölsch), Pagels (59. Wolter), Adam, Staykovski, Stoppa, Schadow, S. Ziesmann, Bosse

Möringer Sportverein: Bauer – Müller, Schilling, Kumpe (65. Prüfer), Schönburg, Hutsu, Wendt, Täger, Huch (86. Bade), Bünnig (80. Eggert), Köppe

Tore: 1:0 Michael Adam (29.), 2:0 Zohrab Rostomyan (50.), 2:1 Patrick Huch (53.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Marcel Friebe, Steve Weise; Zuschauer: 217