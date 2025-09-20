Der VfB 07 Klötze I errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 2:1 (0:1)-Erfolg gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Klötze/MTU. Im Spiel zwischen Klötze und Salzwedel am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Sieg für die Gastgeber.

Gleich nach Anpfiff schoss Eliah Samuel Riethmüller das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Die Salzwedler konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Philipp Homeier der Torschütze (60.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

VfB 07 Klötze I Kopf an Kopf mit SV Eintracht Salzwedel 09 I – 1:1 in Minute 60

35 Minuten nach der Pause konnte Marius Mühl (Klötze) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Klötzer Elf erzielen (80.). Die Klötzer sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

VfB 07 Klötze I: Reek – Lehmann, Banse, Gase, Lange, M. Mühl, Michel (86. Strauß), Gose (83. M. Dannies), P. Dannies, Homeier, Fuhrmann

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Kreitz (46. Hentschel), Krubert (35. Wazar Hasan), Nowak, Stolz (61. Müller), Grabowski, Licht, Riethmüller, Wulff, Eisert, Müller

Tore: 0:1 Eliah Samuel Riethmüller (8.), 1:1 Philipp Homeier (60.), 2:1 Marius Mühl (80.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Edgar Brehmer, Daniel Fischer; Zuschauer: 149