Ergebnis 14. Spieltag Knapper Sieg: Möringer Sportverein gewinnt 1:0 gegen SV Viktoria Uenglingen
Der Möringer Sportverein errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den SV Viktoria Uenglingen.
Stendal/MTU. Am Mittwoch endete die Partie zwischen Möringer Sportverein und SV Viktoria Uenglingen mit einem torarmen 1:0 (1:0). 128 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Möringen live dabei.
In Minute 18 brachte Fynn Mika Köppe den Gastgeber in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 04.03.2026, 18.30 Uhr
- Austragungsort: Stendal
- Wettbewerb: Landesklasse 1
- Spieltag: 14
Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SV Viktoria Uenglingen
Möringer Sportverein: Bauer – Rosentreter (85. Kuschmider), Berr (89. Laporte), M. Köppe, Schönburg, Lauck (67. Dzierma), Hutsu, F. M. Köppe (90. Drawehn), Wendt, Bünnig, Mayer
SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Kreisel, Ahrendt, Hesse, Ahrendt, Jandt, Bierstedt, Hunnius, Pfeiffer (77. Seyer), Hunnius (77. Behrendt)
Tore: 1:0 Fynn Mika Köppe (18.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Michael Damke, Theo Ahlfeld; Zuschauer: 128