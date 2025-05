Gardelegen/MTU. Die SG Letzlingen / Potzehne und der SSV 80 Gardelegen II haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Ingo Wiegmann traf für die SG Letzlingen / Potzehne in Minute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Letzlingen / Potzehne kassierte einmal Gelb (55.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Gardelegener revanchieren: In Minute 67 wurde das Gegentor durch Jonas Wulfänger erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 21

Das letzte Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Halbzeitpause, als Fabian Schlamann den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Letzlingen / Potzehne sicherte (73.).

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SSV 80 Gardelegen II

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Mertens (90. Klement), Schulze, Krehl (78. Tabbert), M. Schlamann, F. Schlamann, Wiegmann (83. C. Grabau), M. Grabau, A. Bock, M. Bock, Saluck

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Steindorf, Lenz, Wulfänger, Wannagat, Reiner, Werner, Lübke, Köhler, Hasanov, Bergener

Tore: 1:0 Ingo Wiegmann (12.), 1:1 Jonas Wulfänger (67.), 2:1 Fabian Schlamann (73.); Schiedsrichter: Christian Braun (Stendal); Assistenten: Denny Podas, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 59