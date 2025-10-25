Die SG Letzlingen / Potzehne errang am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 3:2 (1:1)-Erfolg gegen den SV Liesten 22.

Gardelegen/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich die SG Letzlingen / Potzehne und der SV Liesten 22 am Samstag 3:2 (1:1) getrennt.

Die Gardeleger Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in einer ersten Halbzeit bis dahin ohne Treffer in Minute 38 dann von Detlef Mertens ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Salzwedelern eine unverhoffte Führung ein (38.). Die Gardeleger legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Ingo Wiegmann der Torschütze (45+1.).

SG Letzlingen / Potzehne Kopf an Kopf mit SV Liesten 22 – 1:1 in Minute 45+1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Letzlingen / Potzehne kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Stefan Saluck/Letzlingen / Potzehne (64.), gefolgt von Lukas Paul (SV Liesten 22) in Minute 69. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Die SG Letzlingen / Potzehne kassierte noch einmal Gelb.

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Wiegmann den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Letzlingen / Potzehne sicherte (73.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Liesten 22 noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Letzlingen / Potzehne sicherte sich somit Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SV Liesten 22

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Krehl (70. M. Bock), Grabau, A. Bock, Saluck, Engler, O. L. Mertens, Freytag (58. Daries), Schulze, Wiegmann (85. Schlamann), D. Mertens

SV Liesten 22: Fedea – Mateev, Langer (82. Saliho), Paul, Czaplinski, Bastian (71. Koneczek), Czaplinski (46. Müller), Glameyer, Luckmann, Zurleit (29. Subke), Mateev

Tore: 0:1 Detlef Mertens (38.), 1:1 Ingo Wiegmann (45.+1), 2:1 Stefan Saluck (64.), 2:2 Lukas Paul (69.), 3:2 Ingo Wiegmann (73.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Bernd Manecke, Willy Pultermann; Zuschauer: 68