Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 glückte dem VfB 07 Klötze I ein 2:1 (0:1)-Heimsieg über den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Klötze/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat der VfB 07 Klötze I nach einem klaren Rückstand den SV Eintracht Salzwedel 09 I mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Eliah Samuel Riethmüller für Salzwedel traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor konnten die Klötzer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Philipp Homeier den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

60. Minute VfB 07 Klötze I gleichauf mit SV Eintracht Salzwedel 09 I – 1:1

35 Minuten nach der Pause konnte Marius Mühl (Klötze) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Klötzer Elf erzielen (80.). Der VfB 07 Klötze I hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

VfB 07 Klötze I: Reek – Homeier, Gose (83. M. Dannies), Banse, M. Mühl, Michel (86. Strauß), Lehmann, Lange, Fuhrmann, P. Dannies, Gase

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Müller, Eisert, Krubert (35. Wazar Hasan), Stolz (61. Müller), Nowak, Wulff, Riethmüller, Kreitz (46. Hentschel), Grabowski, Licht

Tore: 0:1 Eliah Samuel Riethmüller (8.), 1:1 Philipp Homeier (60.), 2:1 Marius Mühl (80.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Edgar Brehmer, Daniel Fischer; Zuschauer: 149