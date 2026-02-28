Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 erzielte der Gastgeber Möringer Sportverein gegen die SG Letzlingen / Potzehne ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Stendal/MTU. Auf dem Sportplatz Möringen haben 67 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem Möringer Sportverein und der SG Letzlingen / Potzehne verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Der Möringer Sportverein sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SG Letzlingen / Potzehne

Möringer Sportverein: Bauer – Berr (74. Bade), Müller, M. Köppe (80. Kuschmider), F. M. Köppe (84. Dzierma), Hutsu, Schönburg, Rosentreter, Siegert, Bünnig, Lauck

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Schulze, Engler, Benecke (67. Schlamann), Bock, Daries (67. Daries), Krehl (84. Borchert), Saluck, Mertens, Mertens, Wiegmann (61. Bock)

; Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Matteo Heuer, Gino Loock; Zuschauer: 67