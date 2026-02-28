Ergebnis 17. Spieltag Kräftemessen zwischen Möringer Sportverein und SG Letzlingen / Potzehne endet mit Remis 0:0
Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 erzielte der Gastgeber Möringer Sportverein gegen die SG Letzlingen / Potzehne ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Stendal/MTU. Auf dem Sportplatz Möringen haben 67 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem Möringer Sportverein und der SG Letzlingen / Potzehne verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Stendal
- Wettbewerb: Landesklasse 1
- Spieltag: 17
Möringer Sportverein und SG Letzlingen / Potzehne im Gleichstand – 0:0
Der Möringer Sportverein sicherte sich somit Platz zehn.
Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SG Letzlingen / Potzehne
Möringer Sportverein: Bauer – Berr (74. Bade), Müller, M. Köppe (80. Kuschmider), F. M. Köppe (84. Dzierma), Hutsu, Schönburg, Rosentreter, Siegert, Bünnig, Lauck
SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Schulze, Engler, Benecke (67. Schlamann), Bock, Daries (67. Daries), Krehl (84. Borchert), Saluck, Mertens, Mertens, Wiegmann (61. Bock)
; Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Matteo Heuer, Gino Loock; Zuschauer: 67