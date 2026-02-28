Ergebnis 17. Spieltag Kräftemessen zwischen Möringer Sportverein und SG Letzlingen / Potzehne endet unentschieden 0:0
Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 erzielte der Gastgeber Möringer Sportverein gegen die SG Letzlingen / Potzehne ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Stendal/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem Möringer Sportverein und SG Letzlingen / Potzehne. 67 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Möringen.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Stendal
- Wettbewerb: Landesklasse 1
- Spieltag: 17
0:0 im Duell zwischen Möringer Sportverein und SG Letzlingen / Potzehne –
Die Möringerer haben sich somit Platz zehn gesichert.
Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SG Letzlingen / Potzehne
Möringer Sportverein: Bauer – Hutsu, Rosentreter, Siegert, Berr (74. Bade), Bünnig, Lauck, Schönburg, M. Köppe (80. Kuschmider), Müller, F. M. Köppe (84. Dzierma)
SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Saluck, Engler, Mertens, Schulze, Wiegmann (61. Bock), Krehl (84. Borchert), Daries (67. Daries), Bock, Mertens, Benecke (67. Schlamann)
; Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Matteo Heuer, Gino Loock; Zuschauer: 67