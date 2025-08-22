Ein 3:3 (1:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Möringer Sportverein und TuS Wahrburg am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1.

Stendal/MTU. Der Möringer Sportverein und der TuS Wahrburg haben sich am Freitag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 3:3 (1:1).

Tom Salemski (TuS Wahrburg) netzte 22 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten erzielt werden: Diesmal setzte Paul Schönburg den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen Möringer Sportverein und TuS Wahrburg – 49. Minute

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Patrick Huch/Möringer (54.), gefolgt von Tobias Heyder (TuS Wahrburg) in Minute 57 und Philip Lauck (Möringer Sportverein) in Minute 86. Spielstand 3:2 für den Möringer Sportverein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Bereits zwei Spielminuten später konnte Richardt Klipp (Wahrburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Wahrburg erreichen (88.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS Wahrburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der Möringer Sportverein rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – TuS Wahrburg

Möringer Sportverein: Bauer – Rosentreter (62. Mayer), Hutsu, Huch (77. F. M. Köppe), Lauck, Siegert, Schönburg, Schilling, Bünnig, M. Köppe, Kumpe

TuS Wahrburg: Schmidt (46. Henschel) – Heyder, Radelhof, Schlegel (90. Schreiber), Assmann, Burghard, Weikert (46. Rieke), Wennrich, Leppin (54. Klipp), Salemski (80. Schulz), Schnee

Tore: 0:1 Tom Salemski (22.), 1:1 Paul Schönburg (45.+4), 2:1 Patrick Huch (54.), 2:2 Tobias Heyder (57.), 3:2 Philip Lauck (86.), 3:3 Richardt Klipp (88.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Alexander Zelosko, Julian Helbig; Zuschauer: 183