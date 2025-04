Für den Gastgeber SV Liesten endete das Spiel gegen den Rossauer SV am 19. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit einer 3:3 (1:2)-Punkteteilung.

Salzwedel/MTU. Am Samstag haben sich der SV Liesten und der Rossauer SV ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (1:2).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Finn Hannes Wilhelm für Rossau traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Rossauer legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Clemens Hannemann der Torschütze (8.).

SV Liesten gerät 0:2 ins Hintertreffen – 8. Minute

Tor Nummer drei schoss Filip Branimirov Mateev für Liesten (20.). Die Partie blieb spannend. Sebastian Grzegorz Kordus traf für Liesten (50). Spielstand 3:2 für den SV Liesten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 19

In der Nachspielzeit nutzte der Rossauer SV noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Björn Meyer (Rossau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Rossau erlangen (90.+1). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Liesten wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 96 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom Rossauer SV beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten – Rossauer SV

SV Liesten: Gehrke – Bastian, Beutel, F. B. Mateev, O. A. Czaplinski, H. Glameyer, H. Glameyer, M. J. Czaplinski, V. B. Mateev, Kordus, Beck

Rossauer SV: Benecke – Meyer, Schröder, Noack, Henel, Worsch, Wallmann, Wilhelm, Hannemann, Elling, Gollsch

Tore: 0:1 Finn Hannes Wilhelm (2.), 0:2 Clemens Hannemann (8.), 1:2 Filip Branimirov Mateev (20.), 2:2 Sebastian Grzegorz Kordus (50.), 3:2 Sebastian Grzegorz Kordus (64.), 3:3 Björn Meyer (90.+1); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Danilo Babajew, Lennox Lenz; Zuschauer: 67