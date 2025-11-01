Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 erreichte der Heimverein SV Medizin Uchtspringe gegen den Kreveser SV ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Stendal/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem SV Medizin Uchtspringe und dem Kreveser SV mit einem Unentschieden.

Es waren bereits 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Marcel Brinkmann für Uchtspringe traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

47. Minute SV Medizin Uchtspringe gleichauf mit Kreveser SV – 1:1

In Spielminute 45 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Medizin Uchtspringe steckte einmal Gelb ein.

Der rettende Treffer für den Kreveser SV fiel wenige Momente nach dem Seitenwechsel. Zwei Minuten nach Anstoß gelang es Rudolph Paul Rosenkranz, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kreveser zu erlangen (90.+2). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Medizin Uchtspringe wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Kreveser SV

SV Medizin Uchtspringe: Schulz – Brinkmann, Pagels, Bosse, Stoppa, Nabizade, Wolter, Schadow, Klukas, Langer (58. G. Gerhardt), Adam

Kreveser SV: Bergmann – Präbke, Pieper, Thomsen, Kiebach, Zimmermann, Döring (88. Riemann), Rosenkranz, Nitzsche (73. Bittner), Rathke, Rosenkranz

Tore: 1:0 Marcel Brinkmann (24.), 1:1 Rudolph Paul Rosenkranz (45.+2); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Bierstedt, Willi Böhme; Zuschauer: 87