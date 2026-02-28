Ein 1:1 (0:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von TSV Brettin/Roßdorf I und TuS Wahrburg am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1.

Brettin/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen TSV Brettin/Roßdorf I und TuS Wahrburg ist auf Augenhöhe geendet.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Toni Weikert das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (5.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

1:1 Ausgleich im Spiel TSV Brettin/Roßdorf I gegen TuS Wahrburg – 95. Minute

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Toni Laurin Wicke kam rein für Jeremy Feuerherdt und Lukas Matthäus für Jeremy Papke. Auf der Gastseite sprangen Tobias Heyder für Markus Werle und Sven Leppin für Hassan Mohamad Ababaker ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In der Nachspielzeit nutzte der TSV Brettin/Roßdorf I doch noch die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Toni Laurin Wicke (Brettin/Roßdorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Brettin/Roßdorf erreichen (90.+5).

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – TuS Wahrburg

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Helm, J. Feuerherdt (60. Wicke), Schmahl, Tepper, L. Lindemann, Dauter, L. Lindemann (75. Gronwald), Papke (70. Matthäus), J. P. Feuerherdt, Kniesche

TuS Wahrburg: Schmidt – Schnee, Schlegel, Hallmann, Wennrich, Mohamad Ababaker (70. Leppin), Köhn, Weikert (90. Wennrich), Werle (46. Heyder), Salemski (89. Wennrich), Rundstedt (85. Heim)

Tore: 0:1 Toni Weikert (5.), 1:1 Toni Laurin Wicke (90.+5); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Robert Stähr, Heinz Schwarzlose; Zuschauer: 92