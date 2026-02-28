Für den Gastgeber TSV Brettin/Roßdorf I endete das Spiel gegen den TuS Wahrburg am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Brettin/MTU. Mit einem Unentschieden sind der TSV Brettin/Roßdorf I und der TuS Wahrburg am Samstag vom Platz gegangen. 92 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz.

Gleich nach dem Anstoß schoss Toni Weikert das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (5.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Toni Laurin Wicke wurde für Jeremy Feuerherdt eingesetzt und Lukas Matthäus für Jeremy Papke. Auf der Gastseite verließen Markus Werle für Tobias Heyder und Hassan Mohamad Ababaker für Sven Leppin den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende der Partie sollte es dem TSV Brettin/Roßdorf I doch noch gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Toni Laurin Wicke den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Brettiner Team errang (90.+5).

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – TuS Wahrburg

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Tepper, J. Feuerherdt (60. Wicke), Papke (70. Matthäus), L. Lindemann (75. Gronwald), L. Lindemann, Schmahl, Helm, Kniesche, J. P. Feuerherdt, Dauter

TuS Wahrburg: Schmidt – Mohamad Ababaker (70. Leppin), Schnee, Köhn, Hallmann, Werle (46. Heyder), Wennrich, Schlegel, Weikert (90. Wennrich), Rundstedt (85. Heim), Salemski (89. Wennrich)

Tore: 0:1 Toni Weikert (5.), 1:1 Toni Laurin Wicke (90.+5); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Robert Stähr, Heinz Schwarzlose; Zuschauer: 92