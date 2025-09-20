Für den Kreveser SV endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den TuS Wahrburg mit 1:2 (0:1).

Krevese/MTU. Der Kreveser SV und der TuS Wahrburg haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 1:2 (0:1).

Tristan Burghard (TuS Wahrburg) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 36, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Kreveser revanchieren: In Minute 70 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Christian Rosenkranz erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Krevese

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Richardt Klipp den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Wahrburg sicherte (82.). Die Gegner vom Kreveser SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der Kreveser SV rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Kreveser SV – TuS Wahrburg

Kreveser SV: Bergmann – Zimmermann (84. Hannemann), L. Pieper, Thomsen, Kiebach, Nitzsche (46. Bittner), Wolligandt, Engelfried (46. R. P. Rosenkranz), Döring, C. Rosenkranz, Riemann (46. N. Pieper)

TuS Wahrburg: Schmidt – Radelhof, Schnee, Schlegel (72. Köhn), Assmann, Weikert, Klipp (90. Rundstedt), Burghard, Salemski (90. Heim), Wennrich, (46. Schulz)

Tore: 0:1 Tristan Burghard (36.), 1:1 Christian Rosenkranz (70.), 1:2 Richardt Klipp (82.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Jan Erik Göbecke; Zuschauer: 92