Kein Punktgewinn für Kreveser SV: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den TuS Wahrburg hinnehmen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Marcel Marx, als Tristan Burghard für Wahrburg traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 36 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Kreveser revanchieren: In Minute 70 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Christian Rosenkranz erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Krevese

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Richardt Klipp, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Stendaler zu entscheiden (82.). Die Gegner vom Kreveser SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Kreveser sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Kreveser SV – TuS Wahrburg

Kreveser SV: Bergmann – L. Pieper, Riemann (46. N. Pieper), Döring, Thomsen, Nitzsche (46. Bittner), C. Rosenkranz, Wolligandt, Engelfried (46. R. P. Rosenkranz), Kiebach, Zimmermann (84. Hannemann)

TuS Wahrburg: Schmidt – Wennrich, Burghard, Schnee, Salemski (90. Heim), Assmann, Weikert, Klipp (90. Rundstedt), Schlegel (72. Köhn), (46. Schulz), Radelhof

Tore: 0:1 Tristan Burghard (36.), 1:1 Christian Rosenkranz (70.), 1:2 Richardt Klipp (82.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Jan Erik Göbecke; Zuschauer: 92