Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang dem Möringer Sportverein ein 1:0 (1:0)-Triumph über den SV Viktoria Uenglingen.

Stendal/MTU. Am Mittwoch endete das Spiel zwischen Möringer Sportverein und SV Viktoria Uenglingen mit einem niedrigen 1:0 (1:0). 128 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Möringen live dabei.

Nach 18 Minuten brachte Fynn Mika Köppe den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.03.2026, 18.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SV Viktoria Uenglingen

Möringer Sportverein: Bauer – M. Köppe, Berr (89. Laporte), Mayer, Schönburg, F. M. Köppe (90. Drawehn), Wendt, Bünnig, Lauck (67. Dzierma), Rosentreter (85. Kuschmider), Hutsu

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Kreisel, Ahrendt, Ahrendt, Bierstedt, Hesse, Jandt, Pfeiffer (77. Seyer), Hunnius, Hunnius (77. Behrendt)

Tore: 1:0 Fynn Mika Köppe (18.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Michael Damke, Theo Ahlfeld; Zuschauer: 128