Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang dem Möringer Sportverein ein 1:0 (1:0)-Heimsieg über den SV Viktoria Uenglingen.

Möringer Sportverein holt sich engen Triumph gegen SV Viktoria Uenglingen mit 1:0

Stendal/MTU. Auf dem Sportplatz Möringen haben 128 Zuschauer am Mittwoch das Match zwischen dem Möringer Sportverein und dem SV Viktoria Uenglingen verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (1:0).

Nach 18 Minuten brachte Fynn Mika Köppe den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.03.2026, 18.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SV Viktoria Uenglingen

Möringer Sportverein: Bauer – M. Köppe, Wendt, Schönburg, Mayer, Bünnig, Rosentreter (85. Kuschmider), F. M. Köppe (90. Drawehn), Berr (89. Laporte), Hutsu, Lauck (67. Dzierma)

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Hunnius (77. Behrendt), Hunnius, Ahrendt, Pfeiffer (77. Seyer), Hesse, Bierstedt, Ahrendt, Jandt, Kreisel

Tore: 1:0 Fynn Mika Köppe (18.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Michael Damke, Theo Ahlfeld; Zuschauer: 128