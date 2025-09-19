Der Möringer Sportverein hatte am Freitag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den SSV 80 Gardelegen II mit 1:4 (0:2).

Stendal/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Dirksen Höft. Der Trainer von Möringer musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (0:2)-Niederlage gegen Gardelegen beobachten.

Es waren bereits 31 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Beat Schilling für Gardelegen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Gardeleger legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Bennet Lenz der Torschütze (37.).

Es lief nicht gut für den Möringer Sportverein. In Minute 53 gelang es Spieler Nummer 10 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Beat Schilling traf für Gardelegen in Minute 66. Spielstand 3:1 für den SSV 80 Gardelegen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Jonah Matti Osmers, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:4 auszubauen (90.+5).

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SSV 80 Gardelegen II

Möringer Sportverein: Bauer – Müller, A. Eggert (46. Kumpe), Täger, Siegert, Rosentreter, Huch, Mayer (74. L. Eggert), Bade (46. Köppe), Berr (70. Dzierma), Hutsu

SSV 80 Gardelegen II: Lindecke – Kurpiers, Wulfänger, Berezovskyi (72. Lübke), Steindorf, Schilling (90. Reiner), Bergener, Kuthe, Lenz (86. Houssemeddine), Osmers, Lemme (6. Giesecke)

Tore: 0:1 Beat Schilling (31.), 0:2 Bennet Lenz (37.), 1:2 Chris Rosentreter (53.), 1:3 Beat Schilling (66.), 1:4 Jonah Matti Osmers (90.+5); Zuschauer: 91