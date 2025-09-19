Fußball-Landesklasse 1: Der Heimvorteil half dem Möringer Sportverein am Freitag nicht, als er sich vor 91 Fans mit 1:4 (0:2) gegen den SSV 80 Gardelegen II verabschieden musste.

Es waren bereits 31 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Beat Schilling für Gardelegen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Bennet Lenz (37.) erzielt wurde.

Möringer Sportverein liegt 0:2 zurück – Minute 37

Es lief nicht gut für den Möringer Sportverein. In Minute 53 schaffte es Spieler Nummer 10 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Beat Schilling traf für Gardelegen in Minute 66. Spielstand 3:1 für den SSV 80 Gardelegen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Am Ende der Partie sollte es dem SSV 80 Gardelegen II noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Jonah Matti Osmers den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 festigte (90.+5). Damit war der Erfolg der Gardeleger gesichert. Die Möringerer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SSV 80 Gardelegen II

Möringer Sportverein: Bauer – Hutsu, Huch, Täger, Siegert, Berr (70. Dzierma), Rosentreter, Müller, Bade (46. Köppe), A. Eggert (46. Kumpe), Mayer (74. L. Eggert)

SSV 80 Gardelegen II: Lindecke – Steindorf, Lemme (6. Giesecke), Schilling (90. Reiner), Lenz (86. Houssemeddine), Kuthe, Berezovskyi (72. Lübke), Bergener, Osmers, Kurpiers, Wulfänger

Tore: 0:1 Beat Schilling (31.), 0:2 Bennet Lenz (37.), 1:2 Chris Rosentreter (53.), 1:3 Beat Schilling (66.), 1:4 Jonah Matti Osmers (90.+5); Zuschauer: 91