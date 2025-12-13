Fußball-Landesklasse 1: Der Heimvorteil half dem SV Liesten 22 am Samstag nicht, als er sich vor 180 Fans mit 0:2 (0:1) gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I geschlagen geben musste.

Salzwedel/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Jonathan Gehrke. Der Trainer von Liesten musste sein Team bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Salzwedel beobachten.

Es waren schon 28 Minuten des Spiels vergangen, als Hishyar Wazar Hasan für Salzwedel traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

SV Liesten 22 sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 86

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Lukasz Koneczek ersetzte Viktor Branimirov Mateev und Moritz Hackfurt kam rein für Paul Langer. Auf der Gastseite sprangen Elias Lennard Horn für Marius Wulff und Eliah Samuel Riethmüller für Hishyar Wazar Hasan ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Elias Lennard Horn den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (86.). Damit war der Sieg der Salzwedler gesichert. Die Gegner vom SV Eintracht Salzwedel 09 I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Salzwedeler sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – SV Eintracht Salzwedel 09 I

SV Liesten 22: Fedea – H. Glameyer, H. Glameyer, F. B. Mateev, Müller (83. Saliho), Luckmann, M. J. Czaplinski (73. Bastian), Langer (63. Hackfurt), Paul, V. B. Mateev (46. Koneczek), Subke (25. O. A. Czaplinski)

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Eisert, Wulff (57. Horn), Kreitz, Hentschel, Burdack, Nowak (90. Ali), Al Khelef, Gille, Grabowski, Wazar Hasan (63. Riethmüller)

Tore: 0:1 Hishyar Wazar Hasan (28.), 0:2 Elias Lennard Horn (86.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Mayk Kopecki, Julia Kopecki; Zuschauer: 180