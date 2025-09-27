Fußball-Landesklasse 1: Der Heimbonus half dem TuS Wahrburg am Samstag nicht, als er sich vor 52 Zuschauern mit 1:3 (1:1) gegen den VfB 07 Klötze I verabschieden musste.

Stendal/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Stendaler Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den VfB 07 Klötze I verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (1:1).

Kevin Assmann (TuS Wahrburg) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Philipp Homeier (8.) erzielt wurde.

TuS Wahrburg und VfB 07 Klötze I – 1:1 in Minute 8

Unentschieden. Klötzes Maris Ludwig Maihack konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Am Ende der Partie sollte es dem VfB 07 Klötze I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Homeier den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 festigte (90.+5). Damit war der Sieg der Klötzer gesichert. Der TuS Wahrburg rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – VfB 07 Klötze I

TuS Wahrburg: Schmidt – Radelhof, Klipp, Burghard, Assmann, Schlegel (58. Salemski), Weikert (69. Leppin), Wennrich, Köhn, Schnee (89. Heim), Heyder

VfB 07 Klötze I: Reek – Michel, Mühl, Lehmann (58. Landmann), Gose, Homeier, Banse (53. Maihack), Gase, Dannies, Fuhrmann, Lange

Tore: 1:0 Kevin Assmann (7.), 1:1 Philipp Homeier (8.), 1:2 Maris Ludwig Maihack (65.), 1:3 Philipp Homeier (90.+5); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Leonard Viohl, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 52