Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 erzielten Steffen Braunschweig und sein Team Preussen Schönhausen gegen den SSV 80 Gardelegen II – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Schönhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 120 Besuchern auf dem Sportplatz Schönhausen - Platz 1 geboten. Die Magdeburger setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Gardelegen durch.

Die erste Hälfte des Spiels verging torlos. Erst in der Nachspielzeit schoss Julien Rosenhagen das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (45.). In der zweiten Halbzeit setzte Preussen noch einen drauf: In Minute 68 wurde das zweite Tor durch Janis Kämpfer erzielt.

Preussen Schönhausen führt nach 68 Minuten 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 82: Preussen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Deniz Tomru ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Schönhausen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Marven Jürgens den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 erweiterte (86.). Damit war der Sieg der Magdeburger gesichert.

Aufstellung und Statistik: Preussen Schönhausen – SSV 80 Gardelegen II

Preussen Schönhausen: Lindner – Braunschweig, Jürgens, T. Müller, Stolze, Kämpfer (79. Gröhling), Lüthgarth (57. Ehricke), Rosenhagen (57. Tomru), Huth, Lemme (75. Ludwig), Bleis (46. M. Müller)

SSV 80 Gardelegen II: Lübke – Lübke, Köhler (79. Schmidt), Reiner, Hartmann, Steindorf, Werner, Brunke, Osmers, Bergener, Wulfänger

Tore: 1:0 Julien Rosenhagen (45.+2), 2:0 Janis Kämpfer (68.), 3:0 Deniz Tomru (82.), 4:0 Marven Jürgens (86.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Ralf Krause, Arian Noel Schütze; Zuschauer: 120