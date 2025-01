Am 8 Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang dem Rossauer SV ein 2:1 (1:0)-Triumph über den TuS Wahrburg.

Rossau/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der Rossauer SV und der TuS Wahrburg am Sonntag 2:1 (1:0) getrennt. Schiri Steffen Look (Barleben) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt dreizehn Karten inklusive zwei Platzverweise kamen in dieser hitzigen Partie zum Einsatz.

Moritz Noack (Rossauer SV) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Rossauer konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Rayk Eßmann der Torschütze (87.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.10.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Minute 87 Rossauer SV auf Augenhöhe mit TuS Wahrburg – 1:1

Am Ende der Partie sollte es dem Rossauer SV noch einmal gelingen: Das Spiel war schon neun Minuten in der Nachspielzeit, als Martin Rückriem den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Rossau sicherte (90.+9). Der Rossauer SV hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – TuS Wahrburg

Rossauer SV: Schulz – Sannemann, Noack (76. Hannemann), M. Meyer, Ziems, Klein, Riemann (85. B. Meyer), Elling, Rückriem, Schröder (80. Kunze), Henel

TuS Wahrburg: Wennrich – Köhn, Pitzner, Kroschel, Leppin (59. Eßmann), Lautenschläger, Schlegel, Assmann, Gast (66. Hallmann), Heyder (59. Schulz), Burghard

Tore: 1:0 Moritz Noack (12.), 1:1 Rayk Eßmann (87.), 2:1 Martin Rückriem (90.+9); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Jens-Carl Peter, Heinz Schwarzlose; Zuschauer: 197