Rossau/MTU. Auf dem Sportplatz haben 453 Fußballfans am Sonntag das Match zwischen dem Rossauer SV und dem Kreveser SV verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Tobias Petzke (Stendal) drei Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Rossauer (48., 67., 78., 84.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch plötzlich wurde es noch einmal interessant: In der vierten Minute der Nachspielzeit brachte Moritz Noack den Gastgeber in Führung (94.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 16

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – Kreveser SV

Rossauer SV: Benecke – Ziems, Elling, Klein, Henel, Schröder (80. Kalkofen), Meyer (6. Wolligandt), Noack, Brünicke (46. Worsch), Wallmann, Wilhelm

Kreveser SV: Bergmann – Pieper, Döring (46. Bittner), Wolligandt, Rosenkranz, Zimmermann (70. Egermann), Kiebach, Janiszewski, Rosenkranz, Pieper, Engelfried

Tore: 1:0 Moritz Noack (90.+4); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Alexa Deunert, Mathias Sawatzki; Zuschauer: 453