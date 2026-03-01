Für den Rossauer SV endete der 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Medizin Uchtspringe mit 1:2 (1:1).

Rossau/MTU. Am Sonntag haben sich der Rossauer SV und der SV Medizin Uchtspringe ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (1:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Michael Adam für Uchtspringe traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Uchtspringer konterten in der 35. Spielminute. Diesmal war Dastin Ziems der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

In der 76. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Medizin Uchtspringe steckte einmal Gelb ein. Der Rossauer SV hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian Schulze.

Am Ende der Partie sollte es dem SV Medizin Uchtspringe noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Loris Bosse den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Uchtspringe sicherte (90.+1). In Spielminute 94 handelte sich der SV Medizin Uchtspringe noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – SV Medizin Uchtspringe

Rossauer SV: Benecke – Neumann, C. Worsch, Wilhelm (78. Kirschling), M. Meyer, Walther (81. B. Meyer), Elling, Ziems, Schumann, Grimm (85. Hedermann), Klein

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Staykovski, Klukas, Schadow, Gerhardt, Nabizade (83. Langer), Pagels, Bosse, Adam, Stoppa, Brinkmann

Tore: 0:1 Michael Adam (7.), 1:1 Dastin Ziems (35.), 1:2 Loris Bosse (90.+1); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Marco Friedrich, Mathis Bannier; Zuschauer: 194