Ergebnis 17. Spieltag Rossauer SV unterliegt SV Medizin Uchtspringe knapp mit 1:2
Für den Rossauer SV endete der 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Medizin Uchtspringe mit 1:2 (1:1).
Rossau/MTU. Am Sonntag haben sich der Rossauer SV und der SV Medizin Uchtspringe ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (1:1).
Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Michael Adam für Uchtspringe traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Uchtspringer konterten in der 35. Spielminute. Diesmal war Dastin Ziems der Torschütze.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Rossau
- Wettbewerb: Landesklasse 1
- Spieltag: 17
Rossauer SV Kopf an Kopf mit SV Medizin Uchtspringe – 1:1 in Minute 35
In der 76. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Medizin Uchtspringe steckte einmal Gelb ein. Der Rossauer SV hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian Schulze.
Am Ende der Partie sollte es dem SV Medizin Uchtspringe noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Loris Bosse den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Uchtspringe sicherte (90.+1). In Spielminute 94 handelte sich der SV Medizin Uchtspringe noch eine Gelbe Karte ein.
Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – SV Medizin Uchtspringe
Rossauer SV: Benecke – Neumann, C. Worsch, Wilhelm (78. Kirschling), M. Meyer, Walther (81. B. Meyer), Elling, Ziems, Schumann, Grimm (85. Hedermann), Klein
SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Staykovski, Klukas, Schadow, Gerhardt, Nabizade (83. Langer), Pagels, Bosse, Adam, Stoppa, Brinkmann
Tore: 0:1 Michael Adam (7.), 1:1 Dastin Ziems (35.), 1:2 Loris Bosse (90.+1); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Marco Friedrich, Mathis Bannier; Zuschauer: 194