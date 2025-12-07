Der Rossauer SV hatte am Sonntag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den SV Liesten 22 mit 1:3 (0:2).

Rossau/MTU. Vor 171 Zuschauern hat sich das Team von Christian Schulze mit 1:3 (0:2) gegen Liesten eine Niederlage eingestehen müssen.

Hannes Glameyer traf für den SV Liesten 22 in Spielminute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Salzwedeler legten in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten mit dem zweiten Tor des Spiels nach. Diesmal war Nick Danny Luckmann der Torschütze.

46. Minute: Rossauer SV liegt 0:2 zurück

Es sah nicht gut aus für Rossau. Aber dann musste der SV Liesten 22 auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tim Ole Nowack nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Nach wenigen Momenten gelang es Filip Branimirov Mateev, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 zu erweitern (75.). In Spielminute 92 handelte sich der Rossauer SV noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Rossauer sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – SV Liesten 22

Rossauer SV: Benecke – Wallmann, Elling, Nowack, Ziems, Neumann (84. Schmitz), Noack, Rieger, Hannemann (46. Brünicke), Baik, Wilhelm

SV Liesten 22: Kummert – Luckmann, Mateev (81. Beck), Glameyer, Langer, Glameyer, Makowka (69. Hackfurt), Mateev (90. Saliho), Bastian, Paul, Subke

Tore: 0:1 Hannes Glameyer (21.), 0:2 Nick Danny Luckmann (45.+1), 1:2 Tim Ole Nowack (73.), 1:3 Filip Branimirov Mateev (75.); Zuschauer: 171