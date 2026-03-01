Kein Punktgewinn für Rossauer SV: Im eigenen Stadion musste das Team am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit 1:2 (1:1) einen Misserfolg gegen den SV Medizin Uchtspringe einstecken.

Rossau/MTU. Der Rossauer SV und der SV Medizin Uchtspringe haben sich am Sonntag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 1:2 (1:1).

Michael Adam (SV Medizin Uchtspringe) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Aber die Rossauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 35 wurde das Gegentor durch Dastin Ziems erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

1:1 für Rossauer SV und SV Medizin Uchtspringe – Minute 35

In der 76. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Medizin Uchtspringe musste einmal Gelb hinnehmen. Der Rossauer SV hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian Schulze.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Loris Bosse, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Uchtspringer zu entscheiden (90.+1). In Spielminute 94 handelte sich der SV Medizin Uchtspringe noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – SV Medizin Uchtspringe

Rossauer SV: Benecke – Walther (81. B. Meyer), Klein, Wilhelm (78. Kirschling), Elling, Grimm (85. Hedermann), Neumann, M. Meyer, Schumann, C. Worsch, Ziems

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Brinkmann, Pagels, Bosse, Staykovski, Gerhardt, Schadow, Adam, Nabizade (83. Langer), Stoppa, Klukas

Tore: 0:1 Michael Adam (7.), 1:1 Dastin Ziems (35.), 1:2 Loris Bosse (90.+1); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Marco Friedrich, Mathis Bannier; Zuschauer: 194