Die SG Letzlingen / Potzehne sicherte sich am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den Kreveser SV.

Gardelegen/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SG Letzlingen / Potzehne und Kreveser SV mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 42 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Letzlingen live dabei.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht funktionieren. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Letzlingen / Potzehne. Acht Minuten vor Schluss brachte Marcel Grabau den Gastgeber in Führung (82.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – Kreveser SV

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – A. R. Daries, M. Bock, Mertens, Krehl (69. Lamprecht), L. Daries (87. C. Grabau), M. Grabau, Schlamann, A. Bock, Engler, Schulze

Kreveser SV: Bergmann – Döring, Kiebach (90. Präbke), Pieper, Wolligandt (69. Rathke), Nitzsche, Engelfried (46. Riemann), Zimmermann, Hannemann (65. Thomsen), Rosenkranz, Pieper

Tore: 1:0 Marcel Grabau (82.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Florian Pascal Neumann, Otto Wilhelm Neumann; Zuschauer: 42