Einen 3:2 (1:1)-Heimerfolg gegen den SV Liesten 22 fuhr die SG Letzlingen / Potzehne am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Gardelegen/MTU. Am Samstag haben sich die SG Letzlingen / Potzehne und der SV Liesten 22 ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

Die Gardeleger Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in einer ersten Spielhälfte bis dahin ohne Treffer in Minute 38 dann von Detlef Mertens ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Salzwedelern eine unerwartete Führung ein (38.). Die Gardeleger legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Ingo Wiegmann der Torschütze (45+1.).

46. Minute SG Letzlingen / Potzehne gleichauf mit SV Liesten 22 – 1:1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die SG Letzlingen / Potzehne kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Stefan Saluck/Letzlingen / Potzehne (64.), gefolgt von Lukas Paul (SV Liesten 22) in Minute 69. Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Die SG Letzlingen / Potzehne steckte noch einmal Gelb ein.

Nach wenigen Momenten gelang es Wiegmann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit dem Gardeleger Team den Sieg zu verschaffen (73.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Liesten 22 noch eine Gelbe Karte ein. Die Gardeleger haben sich somit Platz 14 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SV Liesten 22

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Wiegmann (85. Schlamann), Saluck, D. Mertens, Engler, A. Bock, O. L. Mertens, Freytag (58. Daries), Grabau, Krehl (70. M. Bock), Schulze

SV Liesten 22: Fedea – Mateev, Paul, Zurleit (29. Subke), Czaplinski (46. Müller), Bastian (71. Koneczek), Langer (82. Saliho), Mateev, Glameyer, Czaplinski, Luckmann

Tore: 0:1 Detlef Mertens (38.), 1:1 Ingo Wiegmann (45.+1), 2:1 Stefan Saluck (64.), 2:2 Lukas Paul (69.), 3:2 Ingo Wiegmann (73.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Bernd Manecke, Willy Pultermann; Zuschauer: 68