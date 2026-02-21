Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang der SG Letzlingen / Potzehne ein 2:1 (0:1)-Triumph über den 1. FC Lok Stendal II.

Gardelegen/MTU. In einer schlagartigen Kehrtwende hat die SG Letzlingen / Potzehne nach einem deutlichen Rückstand den 1. FC Lok Stendal II mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Elias Wolff traf für den 1. FC Lok Stendal II in Spielminute 18 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Stendaler konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Stefan Saluck der Torschütze (69.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 16

69. Minute SG Letzlingen / Potzehne auf Augenhöhe mit 1. FC Lok Stendal II – 1:1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Albrecht Bock den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Letzlingen / Potzehne sicherte (85.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Letzlingen / Potzehne wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – 1. FC Lok Stendal II

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Schulze, Pape (68. L. Daries), Engler, Krehl (63. M. Bock), Benecke (60. A. R. Daries), Grabau, A. Bock, O. L. Mertens (68. Schlamann), D. Mertens (81. Borchert), Saluck

1. FC Lok Stendal II: Poser – Schulze (65. Korbani), Wolff, Frötschner (60. Kliche), Kovalov, Matiiv, Konieczny (39. Bordizhenko), Grigo, Handge, Borkenhagen, Balliet

Tore: 0:1 Elias Wolff (18.), 1:1 Stefan Saluck (69.), 2:1 Albrecht Bock (85.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Lars Böttger, Rene Knopp; Zuschauer: 60