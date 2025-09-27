Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang der SG Letzlingen / Potzehne ein 1:0 (0:0)-Triumph über den Kreveser SV.

SG Letzlingen / Potzehne holt sich knappen Sieg gegen Kreveser SV mit 1:0

Gardelegen/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der SG Letzlingen / Potzehne und Kreveser SV. 42 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Letzlingen.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Letzlingen / Potzehne. Acht Minuten vor Schluss brachte Marcel Grabau den Gastgeber in Führung (82.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – Kreveser SV

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – L. Daries (87. C. Grabau), Krehl (69. Lamprecht), Engler, Schlamann, Schulze, M. Grabau, A. Bock, A. R. Daries, M. Bock, Mertens

Kreveser SV: Bergmann – Pieper, Döring, Rosenkranz, Engelfried (46. Riemann), Pieper, Hannemann (65. Thomsen), Kiebach (90. Präbke), Nitzsche, Zimmermann, Wolligandt (69. Rathke)

Tore: 1:0 Marcel Grabau (82.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Florian Pascal Neumann, Otto Wilhelm Neumann; Zuschauer: 42