Gardelegen/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich die SG Letzlingen / Potzehne und der SSV 80 Gardelegen II am Samstag 2:1 (1:0) getrennt.

Ingo Wiegmann traf für die SG Letzlingen / Potzehne in Minute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SG Letzlingen / Potzehne musste einmal Gelb hinnehmen (55.). Die Gardeleger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Jonas Wulfänger der Torschütze (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 21

SG Letzlingen / Potzehne und SSV 80 Gardelegen II – 1:1 in Minute 67

In Minute 73 fiel das letzte Tor der Partie. 28 Minuten nach Anpfiff gelang es Fabian Schlamann, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit dem Gardeleger Team den Sieg zu verschaffen (73.).

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SSV 80 Gardelegen II

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – F. Schlamann, M. Grabau, M. Bock, M. Schlamann, Krehl (78. Tabbert), A. Bock, Schulze, Mertens (90. Klement), Wiegmann (83. C. Grabau), Saluck

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Reiner, Bergener, Lenz, Wannagat, Lübke, Köhler, Hasanov, Werner, Steindorf, Wulfänger

Tore: 1:0 Ingo Wiegmann (12.), 1:1 Jonas Wulfänger (67.), 2:1 Fabian Schlamann (73.); Schiedsrichter: Christian Braun (Stendal); Assistenten: Denny Podas, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 59