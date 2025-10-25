Einen 3:2 (1:1)-Heimerfolg gegen den SV Liesten 22 fuhr die SG Letzlingen / Potzehne am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Gardelegen/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich die SG Letzlingen / Potzehne und der SV Liesten 22 am Samstag 3:2 (1:1) getrennt.

Die Gardeleger Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in einer ersten Halbzeit bis dahin ohne Treffer in Minute 38 dann von Detlef Mertens ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Salzwedelern eine unerwartete Führung ein (38.). Die Gardeleger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Ingo Wiegmann der Torschütze (45+1.).

1:1 Ausgleich im Spiel SG Letzlingen / Potzehne gegen SV Liesten 22 – 46. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Letzlingen / Potzehne musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Stefan Saluck/Letzlingen / Potzehne (64.), gefolgt von Lukas Paul (SV Liesten 22) in Minute 69. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Die SG Letzlingen / Potzehne kassierte noch einmal Gelb.

Nur vier Spielminuten darauf konnte Wiegmann (Letzlingen / Potzehne) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Gardeleger Elf erzielen (73.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Liesten 22 noch eine Gelbe Karte ein. Die Gardeleger sicherten sich somit Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SV Liesten 22

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – A. Bock, Freytag (58. Daries), Wiegmann (85. Schlamann), D. Mertens, Engler, Grabau, Schulze, O. L. Mertens, Saluck, Krehl (70. M. Bock)

SV Liesten 22: Fedea – Czaplinski, Paul, Langer (82. Saliho), Bastian (71. Koneczek), Glameyer, Mateev, Mateev, Czaplinski (46. Müller), Luckmann, Zurleit (29. Subke)

Tore: 0:1 Detlef Mertens (38.), 1:1 Ingo Wiegmann (45.+1), 2:1 Stefan Saluck (64.), 2:2 Lukas Paul (69.), 3:2 Ingo Wiegmann (73.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Bernd Manecke, Willy Pultermann; Zuschauer: 68