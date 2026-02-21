Einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den 1. FC Lok Stendal II heimste die SG Letzlingen / Potzehne am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

SG Letzlingen / Potzehne sichert sich knappen Sieg gegen 1. FC Lok Stendal II mit 2:1

Gardelegen/MTU. In einer schlagartigen Wende hat die SG Letzlingen / Potzehne nach einem deutlichen Rückstand den 1. FC Lok Stendal II mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Elias Wolff traf für den 1. FC Lok Stendal II in Spielminute 18 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Stendaler konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Stefan Saluck der Torschütze (69.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 16

SG Letzlingen / Potzehne und 1. FC Lok Stendal II – 1:1 in Minute 69

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Albrecht Bock, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Gardeleger zu entscheiden (85.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Letzlingen / Potzehne wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – 1. FC Lok Stendal II

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Pape (68. L. Daries), Grabau, Schulze, Krehl (63. M. Bock), D. Mertens (81. Borchert), Engler, Benecke (60. A. R. Daries), A. Bock, Saluck, O. L. Mertens (68. Schlamann)

1. FC Lok Stendal II: Poser – Schulze (65. Korbani), Kovalov, Konieczny (39. Bordizhenko), Handge, Balliet, Wolff, Matiiv, Borkenhagen, Frötschner (60. Kliche), Grigo

Tore: 0:1 Elias Wolff (18.), 1:1 Stefan Saluck (69.), 2:1 Albrecht Bock (85.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Lars Böttger, Rene Knopp; Zuschauer: 60