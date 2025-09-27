Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang der SG Letzlingen / Potzehne ein 1:0 (0:0)-Triumph über den Kreveser SV.

SG Letzlingen / Potzehne sichert sich knappen Sieg gegen Kreveser SV mit 1:0

Gardelegen/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen der SG Letzlingen / Potzehne und Kreveser SV. 42 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Letzlingen.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Letzlingen / Potzehne. Acht Minuten vor Schluss brachte Marcel Grabau den Gastgeber in Führung (82.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – Kreveser SV

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – A. R. Daries, Engler, L. Daries (87. C. Grabau), Krehl (69. Lamprecht), Schulze, Mertens, M. Grabau, Schlamann, M. Bock, A. Bock

Kreveser SV: Bergmann – Hannemann (65. Thomsen), Pieper, Zimmermann, Rosenkranz, Wolligandt (69. Rathke), Pieper, Nitzsche, Kiebach (90. Präbke), Engelfried (46. Riemann), Döring

Tore: 1:0 Marcel Grabau (82.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Florian Pascal Neumann, Otto Wilhelm Neumann; Zuschauer: 42