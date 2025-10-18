Die SG Letzlingen / Potzehne hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den VfB 07 Klötze I mit 0:2 (0:2).

SG Letzlingen / Potzehne unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen VfB 07 Klötze I

Gardelegen/MTU. Das Match zwischen Letzlingen / Potzehne und Klötze ist mit einer klaren 0:2 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Maris Ludwig Maihack (VfB 07 Klötze I) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Minute 34: SG Letzlingen / Potzehne liegt 0:2 zurück

In Spielminute 32 musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfB 07 Klötze I kassierte einmal Gelb.

Kurz vor dem Pfiff konnte Philipp Homeier (Klötze) den Ball über die Linie bringen (34.). Mit 2:0 verließen die Klötzer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – VfB 07 Klötze I

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – L. Daries (70. M. Bock), Krehl (83. Wiegmann), Schulze, Saluck, D. Mertens, Römmer (46. A. R. Daries), A. Bock, Engler, Pape, O. L. Mertens (63. Benecke)

VfB 07 Klötze I: Reek – Sticherling, Gase, Mühl, Wißwedel, Mühl, Homeier, Maihack, Kleinecke (70. Banse), Fuhrmann, Hetfleisch

Tore: 0:1 Maris Ludwig Maihack (6.), 0:2 Philipp Homeier (34.); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Thomas Richter; Zuschauer: 66