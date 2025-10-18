Fußball-Landesklasse 1: Der Heimbonus half der SG Letzlingen / Potzehne am Samstag nicht, als sie sich vor 66 Zuschauern mit 0:2 (0:2) gegen den VfB 07 Klötze I geschlagen geben musste.

SG Letzlingen / Potzehne verliert auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen VfB 07 Klötze I

Gardelegen/MTU. Vor 66 Zuschauern hat sich das Team von Ingo Wiegmann mit 0:2 (0:2) gegen Klötze eine Niederlage eingestehen müssen.

Maris Ludwig Maihack (VfB 07 Klötze I) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

SG Letzlingen / Potzehne liegt 0:2 zurück – Minute 34

In Spielminute 32 musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfB 07 Klötze I kassierte einmal Gelb.

Kurz vor dem Pfiff konnte Philipp Homeier (Klötze) den Ball über die Linie bringen (34.). Mit 2:0 gingen die Klötzer als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – VfB 07 Klötze I

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Engler, Römmer (46. A. R. Daries), A. Bock, Schulze, Krehl (83. Wiegmann), O. L. Mertens (63. Benecke), Saluck, Pape, L. Daries (70. M. Bock), D. Mertens

VfB 07 Klötze I: Reek – Sticherling, Homeier, Fuhrmann, Mühl, Mühl, Gase, Maihack, Hetfleisch, Wißwedel, Kleinecke (70. Banse)

Tore: 0:1 Maris Ludwig Maihack (6.), 0:2 Philipp Homeier (34.); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Thomas Richter; Zuschauer: 66