Fußball-Landesklasse 1: Mit einem unfassbaren 7:0 (6:0) fegte das Team des SV 51 Langenapel den 1. FC Lok Stendal II am Sonntag vom Spielfeld.

Salzwedel/MTU. Die Salzwedeler haben am Sonntag dem Kontrahenten aus Stendal ganze sieben Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 7:0 (6:0) gingen sie vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Paul Lemme (Gardelegen) zwei Gelbe Karten an die Gäste (10., 18.). Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Jan-Hendrik Bromann für Langenapel traf und in Minute 19 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Erneut setzte Bromann den Ball ins Netz (28.).

Minute 28: SV 51 Langenapel vorne dank Doppelpack von Jan-Hendrik Bromann – 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Dennis Vierke traf in Minute 33, Clovis Vercruise Kamga Kamno in Minute 38, Bromann in Minute 42 und Marcel Peters in Minute 44. Spielstand 6:0 für den SV 51 Langenapel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Kamga Kamno den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 7:0 verfestigte (48.). Damit war der Sieg der Salzwedeler gesichert. Die Salzwedeler sicherten sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – 1. FC Lok Stendal II

SV 51 Langenapel: Schmidt – Schulz, Vierke (62. Glaetzer), Afanasew, Roloff (62. Hahn), Stolz, Kamga Kamno (74. Schwerin), Meyer, Peters, Bromann (68. Atah), Beneke (74. Pokorny)

1. FC Lok Stendal II: Schumann – Handge, Dimonenko, Mohamed, Handge, Korbani, Kovalov, Friedebold, Bordizhenko, Schreiber, Merso Rasho

Tore: 1:0 Jan-Hendrik Bromann (19.), 2:0 Jan-Hendrik Bromann (28.), 3:0 Dennis Vierke (33.), 4:0 Clovis Vercruise Kamga Kamno (38.), 5:0 Jan-Hendrik Bromann (42.), 6:0 Marcel Peters (44.), 7:0 Clovis Vercruise Kamga Kamno (48.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Ole Täubel; Zuschauer: 106