Eine Niederlage für den SV 51 Langenapel besiegelte den 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den Rossauer SV mit 1:2 (0:0).

Salzwedel/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Sascha Göpfert. Der Trainer von Langenapel musste sein Team bei einer 1:2 (0:0)-Niederlage gegen Rossau beobachten.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Christian Schulze, als Moritz Noack für Rossau traf und in Spielminute 69 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Rossauer legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Patrick Henel der Torschütze (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Minute 74: SV 51 Langenapel 0:2 im Hintertreffen

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV 51 Langenapel musste einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Fabian Meyer den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Langenapel erlangte (90.). In Spielminute 92 handelte sich der SV 51 Langenapel noch eine Gelbe Karte ein. Die Salzwedeler sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – Rossauer SV

SV 51 Langenapel: Scholze – Meyer, Stappenbeck (85. Pachur), Peters, Neuling, Bromann (65. Glaetzer), Schulz, Scheuner (59. Beneke), Roese (85. Osmy), Steding, Roloff (85. Kamga Kamno)

Rossauer SV: Benecke – Rieger, Noack, Nowack, Ziems, Schröder, Brünicke, Henel, Baik (90. Wilhelm), Hannemann (66. Elling), Wallmann

Tore: 0:1 Moritz Noack (69.), 0:2 Patrick Henel (74.), 1:2 Fabian Meyer (90.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Arian Noel Schütze, Maik Damm; Zuschauer: 102