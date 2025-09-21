Kein Punktgewinn für SV 51 Langenapel: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit 1:2 (0:0) einen Misserfolg gegen den Rossauer SV hinnehmen.

Salzwedel/MTU. Vor 102 Zuschauern hat sich das Team von Sascha Göpfert mit 1:2 (0:0) gegen Rossau geschlagen geben müssen.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor der letzten Phase der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Christian Schulze, als Moritz Noack für Rossau traf und in Spielminute 69 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Rossauer legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Patrick Henel der Torschütze (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

74. Minute: SV 51 Langenapel 0:2 im Hintertreffen

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV 51 Langenapel steckte einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Fabian Meyer (Langenapel) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Langenapel erzielen (90.). In Spielminute 92 handelte sich der SV 51 Langenapel noch eine Gelbe Karte ein. Der SV 51 Langenapel rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – Rossauer SV

SV 51 Langenapel: Scholze – Scheuner (59. Beneke), Bromann (65. Glaetzer), Neuling, Peters, Roese (85. Osmy), Stappenbeck (85. Pachur), Meyer, Roloff (85. Kamga Kamno), Steding, Schulz

Rossauer SV: Benecke – Rieger, Schröder, Baik (90. Wilhelm), Wallmann, Hannemann (66. Elling), Henel, Nowack, Ziems, Brünicke, Noack

Tore: 0:1 Moritz Noack (69.), 0:2 Patrick Henel (74.), 1:2 Fabian Meyer (90.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Arian Noel Schütze, Maik Damm; Zuschauer: 102